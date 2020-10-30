Khimki - Kızılyıldız maç sonucu: 83-77

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk etti. Corona virüsten en çok etkilenen takımlardan Khimki, yıldızlarının da geri dönmesiyle birlikte Kızılyıldız'ı 83-77 mağlup etmeyi başardı.

Khimki Moskova, 6. maçında ilk galibiyetine ulaşırken Kızılyıldız ise 5. maçında 3. kez mağlup oldu.

Khimki'de bu sezon ilk EuroLeague maçına çıkan Errick McCollum 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Alexey Shved de 15 sayı, 12 asist ile oynadı.

Kızılyıldız'da Jordan Loyd 18 sayıyla takımının en skoreri olurken yeni transfer Johnny O'Bryant 14, Torrian Walden 11 sayıyla oynadı.