Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Khimki’ye konuk oluyor. Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts’yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya’da tamamlayacak. Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8’ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen Sarı Lacivertliler, Khimki’yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8’de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek. Fenerbahçe Beko’nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya’da Zalgiris’e 96-85 kaybetti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

MAÇ BAŞLADI

İLK ÇEYREK SONUCU | Khimki 26-18 Fenerbahçe Beko





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Khimki - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Başkent Moskova’daki Mytishchi Arena’da saat 20.00’de başlayan mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Avrupa’da 537. maç

Fenerbahçe Beko, Khimki maçıyla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıktı. Sarı Lacivertli takım, Avrupa’da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’de ise yaptığı 334 maçın 197’sini kazandı, 137’sinde sahadan mağlup ayrıldı.