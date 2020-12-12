Khimki - CSKA Moskova maç sonucu: 87-96

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde iki Rus ekibi Khimki ile CSKA Moskova karşı karşıya geldiler. VTB Lig'de rakibine mağlup olan CSKA Moskova, EuroLeague'deki bu maçta ise rakibini deplasmanda 96-87'lik skorla devirmeyi başardı.

Üst üste 8. galibiyetini alarak çıkışını sürdüren CSKA Moskova, toplamda da 13. maçında 10. kez galip gelirken Khimki Moskova ise 13. maçında 11. yenilgisini aldı.

CSKA Moskova'da Mike James, tarihi bir performans sergilerken triple-double'ı 1 ribaunt ile kaçırdı. Yıldız oyuncu; karşılaşmayı 36 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ile tamamladı. CSKA'da Darrun Hilliard 15 sayıyla oynarken Nikola Milutinov da 11 sayı, 11 ribaunt ile katkı sağladı.

Khimki'de Alexey Shved; 26 sayı, 6 asist ile öne çıkarken Jonas Jerebko 16, Jordan Mickey 11 sayı üretti.