Mesut Özil'den sonra Fenerbahçe'nin gündemine bir bomba isim daha girdi. İtalyan basını, sarı lacivertlilerin Tunus asıllı Alman yıldız Sami Khedira'yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu öne sürdü.

Önümüzdeki günlerde Khedira'nın satışı konusunda iki kulüp arasında anlaşmanın muhtemel olduğu belirtildi.

Juventus'un orta sahasındaki dünya starının artık, bu takımda şans bulmasının zor olduğu ifade edilirken, "Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey'nin gelişiyle artık Sami Khedira'nın oynama ihtimali çok düşük, O da bunun bilincinde. Kulübü de 32 yaşındaki yıldız oyuncuya yeni bir kariyer planlaması için kolaylık göstermek istiyor" denildi.

GEÇEN YIL 10 MAÇA ÇIKTI

Khedira'ya MLS'ten de teklif olduğu ve Juventus'un oyuncunun çıkarları için karşılıklı sözleşme feshetme hamlesine gidebileceği belirtilen haberlerde "Tecrübeli oyuncunun tercihinin ne olacağı konusu önümüzdeki hafta belirlenecek" ifadesine yer verildi.

Kariyeri başarılarla dolu Khedira, Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu başarısı yakaladı. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası var.

Khedira geçen sezon İtalya Ligi'nde 10 maçta forma giyip, 2 de gol kaydetti.