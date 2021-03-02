Kha'zix Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Kha'zix İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Mekaniği tamamen değiştirildikten sonra oyuncuların pek tercih etmediği bir şampiyon olan Kha'Zix League of Legends dünyasında kaybolmaya yüz tutmuş şampiyonlar arasında yer alıyor. Bu sezon yapılan değişikliklerden sonra bakalım Kha'Zix, sinek lakabından kurtulup yeniden oyuncuların seçtiği bir şampiyon haline gelebilecek mi? Karar sizlerin tabii ki. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Mekaniği tamamen değiştirildikten sonra oyuncuların pek tercih etmediği bir şampiyon olan Kha'Zix League of Legends dünyasında kaybolmaya yüz tutmuş şampiyonlar arasında yer alıyor. Bu sezon yapılan değişikliklerden sonra bakalım Kha'Zix, sinek lakabından kurtulup yeniden oyuncuların seçtiği bir şampiyon haline gelebilecek mi? Kha'Zix şampiyonunun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri hazırladık.
Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix
Hiçlik içinde büyüyen ve ona hızla uyum sağlayan Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix, tamamen evrim üzerine kurulu bir yaratıktır. Sürekli farklılaşan bu yaratık, hayatta kalabilmek için rakiplerinin savaş sanatlarınca evrilir. Ne zaman başarısız olsa yeni ve daha etkili bir yolla avını katletmeyi başarır.
İlk zamanlarda düşünme yetisi bile olmayan Kha'Zix, zaman içerisinde tamamladığı evrimle zekası da en az gövdesi kadar gelişmiştir. Artık avlanma yapmadan önce planlama yapıyor ve kurbanlarının yüreklerine asla silinmeyecek bir korku veriyordur.
Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix Oynanış Biçimi
Şampiyonun pasif skili olan Görünmez Tehdit, ona görünmezlik verir. Bu esnada rakip bir şampiyona yaptığı ilk normal saldırı fazladan büyü hasarı verir. Ayrıca şampiyonun hız kazanmasını sağlar. Skill her bir seviye için bonus büyü hasarı verirken 2 saniye kadar %25 yavaşlatma etkisi de göstermektedir.
Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Korkularından Beslen, skill pasif halde iken yanındaki müttefiklerden ayrı düşüp yalnız kalmış rakipleri işaretler. Aktif hale geçtiğinde ise bu hedeflere fiziksel hasar verir. Yalnız kalan hedefin aldığı hasar daha fazladır. Yine aynı harf üzerinden ikinci skill Gelişmiş Büyük Pençeler ise hedef yalnız olduğunda verilen hasarı ve 2 skilin normal saldırılarının menzilini 50 arttırır.
Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek ise yine 2 farklı skill olarak ayrılmaktadır. İlki Hiçlik Dikenleri şampiyonun fırlatmış olduğu patlayıcı dikenler yakındaki tüm rakiplerin fiziksel hasar almalarına ve 2 saniyeliğine %20 yavaşlamalarına yol açar. Patlama alanı içerisindeyse şampiyonu iyileştirir. İkinci skill ise Gelişmiş Diken Dizisi, koni şeklindeki bir alana üç diken fırlatır. Rakipleri 2 saniyeliğine %40 yavaşlatır. Hedef bir şampiyon ise rakibin 2 saniyeliğine görünür olmasını sağlar ve %80 yavaşlatır.
Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek yine 2 skill şeklindedir. İlki Çullan, şampiyonun belli alana zıplayarak fiziksel hasar vermesidir. Diğeri ise Gelişmiş Kanatlar, Çullan skilinin menzilini arttırırken aynı zamanda katletme ve asistler bekleme süresini sıfırlar.
Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek yine 2 skill şeklinde ilki; Hiçlik Saldırısı pasif halde kademesinin yükseltilmesi, Kha’Zix’in yeteneklerinden birini geliştirmesini sağlarken, aktif halde ise şampiyonun görünmez olmasını sağlar. Böylece hareket hızı %40 artar. Gelişmiş Aktif Kamuflaj skilinde de Hiçlik Saldırısı 3 kez gerçekleştirilebilir. Görünmezliğin süresi ise 2 saniyeye çıkar.
Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix S11 Rün Dizilimi
Kha'Zix şampiyonunun S11 rün dizilimi nasıldır;
Hâkimiyet
Elektrik Ver
Ani Darbe
Zombi Totem
Açgözlü Avcı
İlham
Sihirli Pabuçlar
Kozmik Sezgi ve ayrıca;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix S11 Yetenek Skilleri
Kha'Zix şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;
Korkularından Beslen: 1- 4- 5- 7- 9
Hiçlik Dikenleri: 2- 8- 10- 12- 13
Çullan: 3- 14- 15- 17- 18
Hiçlik Saldırısı: 6- 11- 16
Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix S11 Counter Pickler
Kha'Zix şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;
Jax
Jayce
Lee Sin
Pantheon
Rengar
Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Draktharr'ın Gece Kılıcı
Sinsi Pençe
Gecenin Kıyısı
Merkür'ün Adımları
Youmuu'nun Hayaletkılıcı
Koruyucu Melek
Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix Kostümleri
Kha'Zix şampiyonunun tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Meka Kostümü
Kumların Muhafızı Kostümü
Ölüm Çiçeği Kostümü
Sonsuz Karanlık Kostümü
Şampiyonlar Şampiyonu Kostümü