Mekaniği tamamen değiştirildikten sonra oyuncuların pek tercih etmediği bir şampiyon olan Kha'Zix League of Legends dünyasında kaybolmaya yüz tutmuş şampiyonlar arasında yer alıyor. Bu sezon yapılan değişikliklerden sonra bakalım Kha'Zix, sinek lakabından kurtulup yeniden oyuncuların seçtiği bir şampiyon haline gelebilecek mi? Kha'Zix şampiyonunun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri hazırladık.

Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix

Hiçlik içinde büyüyen ve ona hızla uyum sağlayan Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix, tamamen evrim üzerine kurulu bir yaratıktır. Sürekli farklılaşan bu yaratık, hayatta kalabilmek için rakiplerinin savaş sanatlarınca evrilir. Ne zaman başarısız olsa yeni ve daha etkili bir yolla avını katletmeyi başarır.

İlk zamanlarda düşünme yetisi bile olmayan Kha'Zix, zaman içerisinde tamamladığı evrimle zekası da en az gövdesi kadar gelişmiştir. Artık avlanma yapmadan önce planlama yapıyor ve kurbanlarının yüreklerine asla silinmeyecek bir korku veriyordur.

Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix Oynanış Biçimi

Şampiyonun pasif skili olan Görünmez Tehdit, ona görünmezlik verir. Bu esnada rakip bir şampiyona yaptığı ilk normal saldırı fazladan büyü hasarı verir. Ayrıca şampiyonun hız kazanmasını sağlar. Skill her bir seviye için bonus büyü hasarı verirken 2 saniye kadar %25 yavaşlatma etkisi de göstermektedir.

Klavyeden Q ile aktif hale gelen yetenek Korkularından Beslen, skill pasif halde iken yanındaki müttefiklerden ayrı düşüp yalnız kalmış rakipleri işaretler. Aktif hale geçtiğinde ise bu hedeflere fiziksel hasar verir. Yalnız kalan hedefin aldığı hasar daha fazladır. Yine aynı harf üzerinden ikinci skill Gelişmiş Büyük Pençeler ise hedef yalnız olduğunda verilen hasarı ve 2 skilin normal saldırılarının menzilini 50 arttırır.

Klavyeden W ile aktif hale gelen yetenek ise yine 2 farklı skill olarak ayrılmaktadır. İlki Hiçlik Dikenleri şampiyonun fırlatmış olduğu patlayıcı dikenler yakındaki tüm rakiplerin fiziksel hasar almalarına ve 2 saniyeliğine %20 yavaşlamalarına yol açar. Patlama alanı içerisindeyse şampiyonu iyileştirir. İkinci skill ise Gelişmiş Diken Dizisi, koni şeklindeki bir alana üç diken fırlatır. Rakipleri 2 saniyeliğine %40 yavaşlatır. Hedef bir şampiyon ise rakibin 2 saniyeliğine görünür olmasını sağlar ve %80 yavaşlatır.

Klavyeden E ile aktif hale gelen yetenek yine 2 skill şeklindedir. İlki Çullan, şampiyonun belli alana zıplayarak fiziksel hasar vermesidir. Diğeri ise Gelişmiş Kanatlar, Çullan skilinin menzilini arttırırken aynı zamanda katletme ve asistler bekleme süresini sıfırlar.

Son olarak klavyeden R ile aktif hale gelen yetenek yine 2 skill şeklinde ilki; Hiçlik Saldırısı pasif halde kademesinin yükseltilmesi, Kha’Zix’in yeteneklerinden birini geliştirmesini sağlarken, aktif halde ise şampiyonun görünmez olmasını sağlar. Böylece hareket hızı %40 artar. Gelişmiş Aktif Kamuflaj skilinde de Hiçlik Saldırısı 3 kez gerçekleştirilebilir. Görünmezliğin süresi ise 2 saniyeye çıkar.

Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix S11 Rün Dizilimi

Kha'Zix şampiyonunun S11 rün dizilimi nasıldır;

Hâkimiyet

Elektrik Ver

Ani Darbe

Zombi Totem

Açgözlü Avcı

İlham

Sihirli Pabuçlar

Kozmik Sezgi ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix S11 Yetenek Skilleri

Kha'Zix şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Korkularından Beslen: 1- 4- 5- 7- 9

Hiçlik Dikenleri: 2- 8- 10- 12- 13

Çullan: 3- 14- 15- 17- 18

Hiçlik Saldırısı: 6- 11- 16

Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix S11 Counter Pickler

Kha'Zix şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Jax

Jayce

Lee Sin

Pantheon

Rengar

Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Draktharr'ın Gece Kılıcı

Sinsi Pençe

Gecenin Kıyısı

Merkür'ün Adımları

Youmuu'nun Hayaletkılıcı

Koruyucu Melek

Hiçlik Yağmacısı Kha’Zix Kostümleri

Kha'Zix şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Meka Kostümü

Kumların Muhafızı Kostümü

Ölüm Çiçeği Kostümü

Sonsuz Karanlık Kostümü

Şampiyonlar Şampiyonu Kostümü