Emekli UFC yıldızı Khabib Nurmagomedov, memleketi Dağıstan'daki bir rehabilitasyon merkezinde 50'den fazla uyuşturucu bağımlısına yardım elini uzattı.

Khabib ile birlikte rehabilitasyonda uyuşturucu bağımlılarına yardım eden yakın arkadaşı ve eğitim koçu Magomedzaid Zaidov, efsane dövüşçünün bir rol model olduğunu merkezdeki bağımlıları sorunlarının üstesinden gelmeleri için onları motive ettiğini dile getirdi.

29 maçın hepsini kazandı

Khabib, Hafif Sıklet bölümünü Justin Gaethje'ye karşı elde ettiği zaferin ardından Ekim 2020'de 29-0'lık sonuçla yenilgisiz olarak kariyerine nokta koymuştu.