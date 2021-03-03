Khabib'ten anlamlı hareket! Uyuşturucu bağımlılarına yardım elini uzattı
Dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, geçtiğimiz Ekim ayında 29-0'lık mükemmel bir rekorla UFC'den emekli oldu ve şimdilerde, memleketi Dağıstan'daki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde yardım ederek zamanını iyi bir şekilde değerlendiriyor. Khabib, 50 kadar uyuşturucu bağımlısına yardım etti.
Emekli UFC yıldızı Khabib Nurmagomedov, memleketi Dağıstan'daki bir rehabilitasyon merkezinde 50'den fazla uyuşturucu bağımlısına yardım elini uzattı.
Khabib ile birlikte rehabilitasyonda uyuşturucu bağımlılarına yardım eden yakın arkadaşı ve eğitim koçu Magomedzaid Zaidov, efsane dövüşçünün bir rol model olduğunu merkezdeki bağımlıları sorunlarının üstesinden gelmeleri için onları motive ettiğini dile getirdi.
29 maçın hepsini kazandı
Khabib, Hafif Sıklet bölümünü Justin Gaethje'ye karşı elde ettiği zaferin ardından Ekim 2020'de 29-0'lık sonuçla yenilgisiz olarak kariyerine nokta koymuştu.