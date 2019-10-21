Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor arasında küfürlü tartışma!

Dövüş tarihinin en önemli maçlarından birisi olarak gösterilen maçta Khabib, Conor'u mağlup etmişti.

Ardından ikili arasında yaşanan kavga, en az maç kadar konuşulmuştu.

Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov'dan rövanş talebi istese de şu ana kadar istediğini alamadı.

İkili arasındaki gerilim, sosyal medyaya da yansıdı.

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, Twitter'dan Khabib Nurmagomedov'a 'Adam değilsin' yorumunda bulundu. Conor'un bu tweeti Rusça atması da dikkat çekti.

Khabib ise Conor'un bu yorumuna ''Bu adam tam bir fiyasko'' cevabı verdi.

Ardından McGregor, tartışmanın boyutunu büyüttü ve ''Moskova'da görüşürüz seni pislik'' dedi.

Son olarak Khabib Nurmagomedov, ''Tecavüzcülerin Moskova'da işi yoktur. Sen bir tecavüzcüsün. Adalet yerini bulacaktır!'' şeklinde yazdı.

McGregor hakkında tecavüz suçlaması yapılmıştı ve davası hala sürmekte...

Birbirine 'düşman' gözüyle bakan ikilinin tekrar dövüşüp dövüşmeyeceği merakla bekleniyor.

Khabib, geçtiğimiz günlerde rövanş isteği üzerine 'Ondan daha fazla hak edenler var, onlarla dövüşeceğim.' demişti.

(Hürriyet)