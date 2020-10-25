UFC hafifsıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti ve ölen babasının vasiyeti üzerine kafes dövüşünü bıraktığını açıkladı. Khabib Nurmagomedov'un koronavirüse yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, Temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Türkiye'ye de sürekli gelen ve burada çok sevilen başarılı dövüşçü kafes dövüşünde çıktığı tüm maçları (29-0) kazanmıştı.

Khabib Nurmagomedov'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Allah bana her şeyi verdi. Babamsız buraya geldim. Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Son maçım olacağına söz verdim. Bu benim son maçım. Ailenizle yakın olun, yarın ne olacağını asla bilemezsiniz"









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Ben dövüşmeye devam edeceğim. Baban için başsağlığı diliyorum ve ailene saygılarımı iletiyorum.







