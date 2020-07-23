Kevin Prince Boateng için transfer görüşmesi... Başkan açıkladı!

Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı golcü Kevin Prince Boateng hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklaması geldi. Siyah Beyazlılar'da kalıp kalmayacağı tartışılan 33 yaşındaki yıldız ismin Serie C ekiplerinden Monza ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak Sky Sport İtalya'ya konuşan Monza Başkanı Adriano Galliani, "Boateng ile kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Birtakım noktaları netleştirdik ama görüşmeleri sürdürmedik. Yine de onunla konuştum ve Monza'ya gelebileceğini söyleyebilirim. Milan'ın eski oyuncularıyla aram hep harika olmuştur." ifadelerini kullandı.

Fiorentina ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Boateng, Milan'da aralıklarla üç buçuk sezon forma giymişti. Futbol kariyerinin belki de son transferini gerçekleştirecek olan yıldız ismin geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler