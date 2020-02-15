Kevin-Prince Boateng fırtınasına Başakşehir’de ara!

Kara Kartal’ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Kevin- Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla ilk maçta yaptığı büyük çıkışı ikinci mücadelesinde tekrarlayamadı... İkinci yarıda dahil olup Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı klas golün ardından dünkü Başakşehir maçına ilk 11’de başlayan Boateng, 90 dakika sahada kaldı.

Hücum hattında bu kez fazla fırsat bulamayan Ganalı oyuncu, ilk kez 11’de çıktığı oyunda takımına katkı sağlamakta zorlandı. Maç içerisinde 56 kez topla buluşan Boateng, karşılaşmayı 1 isabetsiz şutla tamamladı.