Kevin Nkoudou: Taraftarlar sayesinde bu sahnedeyiz

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u sakatlıktan dönen yıldızı Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve son 5 lig maçında 4. kez galip gelmeyi başardı.

Maçın ardından maçta galibiyeti getiren golü kaydeden Kevin Nkoudou, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Nkoudou'nun maç sonu açıklamaları:

"Yaklaşık 1 aydır oynamıyordum, kolay değildi, ciddi bir sakatlık süreciydi. Takım da o sürede çok iyi bir süreç yakaladı, ben de geri döndüm takıma. Elhamdülillah, çok şükür golü ve attım ve 1-0 kazandık. Çok mutluyum."

"Taraftarlarla çok iyi bir ilişkimiz var, bunu böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Onlar sayesinde bu sahnedeyiz, kazandığımızda da kaybettiğimizde de bizi seviyorlar ve bize destek oluyorlar. Bu ilişkiyi korumak ve daha da geliştirmek lazım."