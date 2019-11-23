Kevin N’Koudou: Taraftarın desteğine karşılık vermem gerek

Kara Kartal’ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, Beşiktaş kariyeriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kulübün Youtube hesabına konuşan 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul’u çok sevdiğini belirterek, “İngiltere’de ve Fransa’da ibadet yapmakla ilgili bir sorun yaşamıyorum ama Türkiye’de şöyle bir farklılık var. Ülke müslüman olunca daha rahat ve açık oluyorsunuz. Yolunun üzerinde bir camiye gidebiliyorsun. Daha fazla seçeneğin oluyor. Bu, insanı ister istemez iç huzur anlamında daha rahat hissettiriyor. Bu bakımdan İngiltere ve Fransa’ya göre daha rahatım” ifadelerini kullandı.

‘Burak Yılmaz’a abi gözüyle bakıyorum’

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maçta 1 gol atan N’Koudou, takımdaki arkadaşlarıyla ilişkisine dair, “Takımdaki herkesle iletişimim iyi. Burak Yılmaz’a abi gözüyle bakıyorum. Benden büyük ve daha deneyimli. Gökhan Gönül’e de öyle. Caner biraz daha farklı. Onu kızdırmak ve damarına basmak daha keyifli oluyor. Necip, Dorukhan ve Orkan’la da güzel ilişkimiz var. Yabancı oyunculardan Atiba, Lens ve Diaby var. Diaby ile aynı dili konuşuyoruz. İletişime açık olduğunda dil engel olsa bile onu aşabiliyorsun” dedi.

Futbolseverler için açıklama

Beşiktaş taraftarıyla ilgili olarak da yorumda bulunan N’Koudou, “Taraftarla iletişim ve diyaloğa çok açığım. Taraftar, hiçbir karşılık beklemeden sana destek veriyor, seviniyor ve üzülüyor. Bir şekilde onların bu desteğine karşılık vermem gerek. Bunu yapabileceğim tek yer futbol sahası. Taraftarla iletişimimi sıcak tutmaya çalışıyorum” açıklamasında bulundu.

‘Resim yeteneğim var’

Röportaj sırasında Kız Kulesi’nin manzarası ile Kartal amblemi çizen N’Koudou, resim yapma yeteneği ile ilgili olarak, “Resim yapma yeteneğimi 5-6 yaşlarında anaokuluna giderken öğretmenim keşfetmişti. O yıllardan bu yana resim yapmaya devam ediyorum” diye konuştu.

N’Koudou ile soru-cevap

■ Hangi sinema filminde ve hangi karakteri oynamak isterdin? Cevap: Gladyatör.

■ Hangi çizgi film karakterini oynamak isterdin? Cevap: Road Runner.

■ Annenin yemeği mi eşinin yemeği mi? Cevap: Annemin. Annemin yemeği özeldir.

■ Bir gol hayal etsen nasıl olmalı? Cevap: Son dakikada bir serbest vuruş golü.

■ Takımın en konuşkan oyuncusu?: Cevap: Caner Erkin.

■ Takımın en şakacı oyuncusu? Cevap: Kendimi söyleyebilirim.

■ Takımın en agresif oyuncusu? Cevap: Necip Uysal.

Fransız futbolcu, röportajın ardından kulüp personeliyle poz verdi.