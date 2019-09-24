Kevin N’Koudou savaştı
Kevin N’Koudou, dün akşam Siyah-Beyazlı formayla Başakşehir karşısına ilk 11’de başladı. Fransız kanat oyuncusu, etkisiz görüntüsünü dün Başakşehir karşısında da sürdürdü. N’Koudou, buna rağmen maç boyunca mücadeleci görüntüsüyle geçer not aldı.
Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan yüzde 50’sini 5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou, dün akşam Siyah-Beyazlı formayla Başakşehir karşısına ilk 11’de başladı.
Kara Kartal’daki performansıyla ilk maçlarında beklentileri karşılayamayan Fransız kanat oyuncusu, etkisiz görüntüsünü dün Başakşehir karşısında da sürdürdü.
N’Koudou, buna rağmen maç boyunca mücadeleci görüntüsüyle geçer not aldı.