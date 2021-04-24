Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Attığı 2 golle maça damga vuran Siyah Beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. 3 puanın önemine vurgu yapan tecrübeli oyuncu, Bugün 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Ankaragücü maçında kötü oynadım, penaltı kaçırdım. İdmanlarda da elimden geleni yapmayı istiyorum, bunları maça yansıtmak istiyorum.'' dedi.









'Biz vazgeçmeyeceğiz!'

Şampiyon olmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan N'Koudou, "Puan kayıpları, hatalar olacak ama biz vazgeçmeyeceğiz. Herkese şu mesajı vermek istiyorum: Geri döndüm! Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

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