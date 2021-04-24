Kevin N'Koudou: Herkese şu mesajı vermek istiyorum: Geri döndüm!
Kayserispor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Beşiktaş'ın Fransız hücumcusu Georges-Kevin N'Koudou, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Şampiyonluk için elinden geleni yapacağını vurgulayan N'Koudou, ''Herkese şu mesajı vermek istiyorum: Geri döndüm!'' dedi.
Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Attığı 2 golle maça damga vuran Siyah Beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. 3 puanın önemine vurgu yapan tecrübeli oyuncu, Bugün 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Ankaragücü maçında kötü oynadım, penaltı kaçırdım. İdmanlarda da elimden geleni yapmayı istiyorum, bunları maça yansıtmak istiyorum.'' dedi.
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'Biz vazgeçmeyeceğiz!'
Şampiyon olmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan N'Koudou, "Puan kayıpları, hatalar olacak ama biz vazgeçmeyeceğiz. Herkese şu mesajı vermek istiyorum: Geri döndüm! Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.