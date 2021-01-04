Mensah'tan önce ligde penaltı kaçıran son Beşiktaşlı, 2018 Ekim'de Ricardo Quaresma'ydı. Vasatı aşamayan tecrübeli oyuncu, 73'te yerini Necip Uysal'a bıraktı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise Kevin N'Koudou, Siyah-Beyazlılar'ı 1-0 öne geçiren golü, penaltıdan attı! Hücumda elinden geleni yapan N'Koudou, sert bir vuruşla topu filelere yolladı ve Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı. Galatasaray'la birlikte bu sezon ligin en çok penaltı golü atan (6) takımı olan Beşiktaş'ta Fransız yıldız, ikinci kez gol sevinci yaşadı.