Kevin Nkoudou, Beşiktaş formasını ilk kez giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Nkoudou, ayağının tozuyla siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş Yönetimi'nin hafta içinde Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçip imzayı attı, bugün de maça çıktı.

Göztepe karşılaşmasının 61. dakikasında bir başka yeni transfer Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil olan Kamerun asıllı Fransız futbolcu, tribünleri de coşturdu. Nkoudou'nun ayağına her top geldiğinde Beşiktaş taraftarı genç futbolcuya büyük destek verdi.