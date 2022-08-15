Süper Lig 'in 2. haftasında Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın gollerinden birini atan Kevin Nkoudou, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok iyi başladık. Kırmızı karta kadar maçın hakimiydik. İkinci yarı bambaşka bir senaryo oldu. Kazanmayı hak ediyorduk. Çok iyi mücadele ettik ama olmadı. Üzgünüm. 2 puan kaybettik. 1 puan için oynayacak takım değiliz. Maçta çok iyiydik. Kırmızı kart dönüm noktası oldu. Bizi çok etkiledi. Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyorum. Ancak İstanbul'a dönüp, kafamızı bir şekilde toparlayıp, derslerimizi alıp bu maçı unutmak zorundayız" dedi.