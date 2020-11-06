1987 doğumlu Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'ın açıklamaları şu şekilde: Önemli olan takımın kazanmasıydı. Ben bugün çok çalıştım. Takımımın galip gelmesi için 1 gol 1 asist yaptım. Çok mutluyum galip geldiğimiz için. Biz bugün iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş büyük bir takım ama biz de Gaziantep'iz burada kolay kolay kaybetmiyoruz. Umarım performansımız geçen seneye göre daha iyi olur.



