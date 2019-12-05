Kevin Gameiro kimdir? Hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe, Vedat Muriç'e alternatif olacak bir forvet arayışını sürdürürken, gündeme Valencia'dan ayrılmaya karar veren Kevin Gameiro geldi. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli'nin 32 yaşındaki forvetle görüştüğü ve oyuncunun yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Kevin Gameiro kimdir?

9 Mayıs 1987 yılında Fransa'nın Senlis bölgesinde doğan Kevin Gameiro profesyonel futbol kariyerine Fransa'nın Strasbourg takımında başladı. Önce B takımında forma giyen 32 yaşındaki forvet, daha sonra A takıma yükseldi.

3 sezon burada görev aldıktan sonra Lorient'in hedefine girdi ve Temmuz 2008'de 3 milyon euroya transfer edildi. Burada da 3 yıl formayı terlettikten sonra Fransız devi Paris Saint-Germain tarafından 11 milyon euroya bonservisi alındı.

2 sene PSG'de oynadıktan sonra rotasını İspanya'ya çevirdi. 2013 Temmuz ayında Sevilla'ya 7,5 milyon euro gitti. 3 sezon Ramón Sánchez Pizjuan'da taraftarların önüne çıkan 1,72 boyundaki golcü burada gösterdiği performansla transferde gözleri üzerinde topladı.

30 Temmuz 2016'da rekor transfer ücretiyle (30 milyon euro) Atletico Madrid'e transfer oldu. 3 sezon da burada görev aldıktan sonra 16 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'nın yolunu tuttu. Gameiro'nun sözleşmesi 2021 Haziran'da sona erecek.

Kevin Gameiro bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol 2 asistle oynadı. Kariyerinde ise 559 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, 202 gol atarken 69 da asist yaptı. Futbol hayatı boyuncu 17 sarı kart gören Gameiro hiç kırmızı kart görmemiştir.