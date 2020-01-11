Kevin Durant ve Kendrick Perkins fena kapıştı

NBA’de Oklahoma City Thunder’ın eski oyuncuları Kevin Durant ve Kendrick Perkins, Twitter üzerinden kapıştılar.

11 Ocak 2020, Cumartesi 06:01
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Kevin Durant ve Kendrick Perkins fena kapıştı

NBA’de Oklahoma City Thunder’ın eski oyuncusu Kevin Durant ile bu takımda birlikte forma giydiği pivot Kendrick Perkins, Twitter’da kapıştı.

Perkins, “Thunder tarihinin en iyi oyuncusu Westbrook’du” dedi. Gazeteci Marc D’Amico, “Ama Westbrook, Play-Off’ta 3 kere 2. turda elendi” cevabını verdi.

Perkins, “Ben oradayken Durant da 2. turda elendi” diye yazdı. Durant de eski takım arkadaşı için “Evet o dönem pivotumuz 2 sayı, 3 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı. Çok serttin şampiyon” karşılığını verdi. 

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