Kevin Durant parkelere geri dönüyor

Kevin Durant 18 ay süren sakatlığının ardından parkelere geri dönüyor. NBA'in en yetenekli oyuncularından biri olan Durant, 2019 NBA final serisi 5'inci maçında geçirdiği sakatlıktan bahsetti.

O dönem Golden State Warriors forması giyen 32 yaşındaki basketbolcunun Toronto Raptors maçında aşil tendonu kopmuştu.

Durant yaşadığı sakatlığı,"İlk başlarda yürüyemiyordum. Her yere scooter ile gitmek zorundaydım. Sonrasında ise yürümeyi, koşmayı ve zıplamayı yeniden öğrenmiş gibiydim." şeklinde anlattı.

Geçtiğimiz yıl Brooklyn Nets'e takas olan yıldız basketbolcu "Şimdi tamamen yenilenmiş bir enerjiyle oyunda olacağım." ifadelerini kullandı.

Kevin Durant'in de dönmesiyle birlikte Brooklyn Nets'in kadrosu izleyenlere büyük keyif vereceğe benziyor.

Kyrie Irving - Durant ikilisinin neler yapacağı merak konusu olurken, Houston Rockets'ın yıldız ismi James Harden'ında New York ekibinde yer almak istediği konuşuluyor.

(Trt Spor)