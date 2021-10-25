Kevin Diaz: Lille, Burak Yılmaz konusunda hata yaptı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'i geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz'ın bu sezonki performansı eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Brest maçında oyundan alınan Burak'ın kulübeye uğramadan soyunma odasına gitmesi gündem yaratmıştı.





RMC'den Kevin Diaz ise bu sezonki durumun yaz döneminde Lille'in aldığı yanlış karardan kaynaklandığını belirtti. Yaz aylarında Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon çalıştığı Christophe Galtier ile Nice'e gitmek istediğini belirtti.

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Lille'in Burak Yılmaz'ı tutmaya yönelik kararıyla hata yaptığını aktaran Diaz, "Lille'de Burak Yılmaz ile bir şeylerin bozulduğunu görüyoruz. Transfer döneminin sonunda gitmesine izin vermek daha iyi olurdu. Belki de Galtier ile Nice'e gitmesine izin vermek gerekiyordu. Delort gibi bir oyuncuyu da onun yerine almak..." ifadelerini kullandı.

'Nice'e gitmek isterken takımda tutuldu'

RMC'nin After Foot programında görüşlerini belirten Kevin Diaz, "Teknik direktör olarak geçtiğimiz sezon Galtier'nin yaptığı gibi onunla nasıl konuşabileceğini bilmek zorundasın. Oyuncularını nasıl yöneteceğini çok iyi biliyordu. Şimdi ise bu büyük bir fark yaratıyor. Gourvennec'in iletişiminin kesinlikle aynı şekilde olmadığını düşünüyorum. Orada Burak Yılmaz'ı yeniden motive etmek çok zor olacak çünkü Galtier ile Nice'e gitmek isterken Lille'de kaldı. Geçtiğimiz sezon takımı taşıyan isimdi. Gourvennec'in Lille için ideal isim olup olmadığından emin değilim ama Burak'a güvenini geri vermelisin" şeklinde devam etti.