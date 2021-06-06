İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Manchester City’de forma giyen Kevin de Bruyne kazandı.

PFA’dan yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu oylamada takım arkadaşları İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Ruben Dias’ın yanı sıra Manchester Unitedlı Bruno Fernandes ile Tottenhamlı Harry Kane’i geride bırakarak 2020-2021 sezonunda ödüle layık görüldü.

Kevin De Bruyne, Thierry Henry ve Cristiano Ronaldo’nun ardından bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan üçüncü isim oldu. Ronaldo, 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında üst üste bu ödülü kazanmıştı

Son 15 yılda PFA yılın futbolcusu ödülünü alan isimler

2006–07 Cristiano Ronaldo

2007–08 Cristiano Ronaldo (2)

2008–09 Ryan Giggs

2009–10 Wayne Rooney

2010–11 Gareth Bale

2011–12 Robin van Persie

2012–13 Gareth Bale (2)

2013–14 Luis Suárez

2014–15 Eden Hazard

2015–16 Riyad Mahrez

2016–17 N'Golo Kanté

2017–18 Mohamed Salah

2018–19 Virgil van Dijk

2019–20 Kevin De Bruyne

2020–21 Kevin De Bruyne (2)





Yılın genç oyuncusu ödülünü de yine Manchester City'de Phil Foden kazandı