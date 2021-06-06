Kevin de Bruyne, Ronaldo'yu yakaladı! Üst üste yılın futbolcusu...
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne, üst üste 2. kez PFA tarafından Premier Lig'de Yılın Futbolcusu seçildi. Belçikalı oyuncu böylece Premier Lig'de bunu Cristiano Ronaldo'dan sonra başaran ilk isim oldu. Ronaldo, 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında üst üste bu ödülü kazanmıştı
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Manchester City’de forma giyen Kevin de Bruyne kazandı.
PFA’dan yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu oylamada takım arkadaşları İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Ruben Dias’ın yanı sıra Manchester Unitedlı Bruno Fernandes ile Tottenhamlı Harry Kane’i geride bırakarak 2020-2021 sezonunda ödüle layık görüldü.
Kevin De Bruyne, Thierry Henry ve Cristiano Ronaldo’nun ardından bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan üçüncü isim oldu. Ronaldo, 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında üst üste bu ödülü kazanmıştı
Son 15 yılda PFA yılın futbolcusu ödülünü alan isimler
2006–07 Cristiano Ronaldo
2007–08 Cristiano Ronaldo (2)
2008–09 Ryan Giggs
2009–10 Wayne Rooney
2010–11 Gareth Bale
2011–12 Robin van Persie
2012–13 Gareth Bale (2)
2013–14 Luis Suárez
2014–15 Eden Hazard
2015–16 Riyad Mahrez
2016–17 N'Golo Kanté
2017–18 Mohamed Salah
2018–19 Virgil van Dijk
2019–20 Kevin De Bruyne
2020–21 Kevin De Bruyne (2)
Yılın genç oyuncusu ödülünü de yine Manchester City'de Phil Foden kazandı