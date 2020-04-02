Kevin De Bruyne: Ligler hemen başlarsa sakatlıklar artar

İngiltere'de corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan ligler, 30 Nisan'dan önce başlamayacak. İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa yapılan toplantıda, maçların 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili görüşlerini HLN'e aktaran Man City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, "Maçlar tekrardan ne zaman başlar bilemiyorum ama tehlike geçtikten hemen sonra başlatılırsa, futbolcularda kötü sakatlıklara yol açabilir. Normal şartlarda, 3-4 hafta hazırlanma sürecimiz olmalı" ifadelerini kullandı.

De Bruyne, bu sezon Man City formasıyla 9 gol atıp 18 de asist yapmıştı.