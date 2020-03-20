Ketojenik Diyette Neler Tüketmemelisiniz?

Ketojenik diyette önerilmeyen yüksek karbonhidratlı besinleri aşağıda bulabilirsiniz ;

• Yüksek karbonhidratlı sebzeler – kök sebzeler (tatlı patates, havuç, şekerpancarı gibi)

• Tahıllar: Yüksek karbonhidrat içeriğine sahip oldukları için (1 ince dilim ekmek 15 gram karbonhidrat içerir günlük alınması gereken karbonhidrat miktarını tamamlarlar ve sebze , süt ve süt ürünleri tüketimine engel olurlar. Bu yüzden kalitesiz bir diyet oluştur. Tahılların bu süreçte tüketilmesini önermiyoruz. Buğday, yulaf, tüm pirinçler, mısır ve ekmeği, makarna, ekmek, simit, hamur işleri, irmik ve un türleri tüketilmemelidir.

• Rafine şeker: 1 çay kaşığı şeker 4 gram karbonhidrat içeriyor. Şeker ve ürünleri işlenmiş olmalarının beraberinde diyet kalitesini olumsuz yönde etkilerler. Tüketmemeye özen gösterin. Beyaz-esmer şeker ve şekerlemeler, bal, akçaağaç şuru-bu, mısır şurubu, keçiboynuzu bu gruptadır.

• Meyve ve meyve suları: Sınırlı tüketilmeliler. Meyve yerine meyve suyu tüketmeyin. Örneğin yarım orta boy elma 15 gram karbonhidrat içerir ve karbonhidrat hakkınızı neredeyse doldurur. Kullanımında beslenme uzmanınızdan destek alma-lısınız.

• Baklagiller: Tüketimleri sınırlı olmalıdır. Neredeyse tahıllar kadar karbonhidrat içerirler.

kaynak: www.formassist.net

kaynak linki: https://formassist.net/blogs/blog/ketojenik-diyette-neler-tuketmemelisiniz