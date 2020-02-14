Karbonhidrat alımını azaltarak karbonhidrat ile yağ değişimi üzerinden yapılan diyete ketojenik diyet denir. Özellikle son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bu diyet, düzenli olarak ele alındığı zaman önemli oranda kilo verme imkanı tanıyor. Bu diyet içerisinde karbonhidrat alımı önemli oranda düştüğü zaman vücut ‘ketoz’ ismi verilen bir durumun içerisine girer. Bu söz konusu olduğunda vücut enerji sağlamak için karbonhidrat yerine yağ yakımına başlar. Böylece karaciğer yağları ketona dönüşmeye başlarken, ketonlar ise vücudun farklı noktalarında enerji karşılamak için farklı birimlere dönüşür. Bu sayede değişen denge ile beraber düzenli olarak kilo verme olanağı sağlanır.

Keto diyeti nedir?

Beslenme kaynaklı olarak karbonhidrat oranının önemli oranda kesilmesine keto diyeti denir. Buradaki temel amaç karbonhidrat tüketimini minimum seviyeye çekerek, vücudun enerji için yağ tüketimini başlatmasıdır. Böylece fazla yağın yakılması ile vücuttaki dengeler değişir. Oluşan durum yağ yakma temelli olarak zaman içerisinde önemli oranda kilo verme fırsatı sağlar.

Ketojenik beslenmede neler yenir?

Karbonhidrat kaynaklı besinler bu diyet içerisinde hiçbir şekilde yer almaz. Özellikle ekmek, pilav ve makarna gibi yiyecekler tüketimden tamamen çıkarılır. Bunun yerine balık ve zeytinyağı gibi önemli oranda yağ ile protein içeren besin kaynakları diyet içerisine girer. Tabii yapılan diyet içerisinde yağın parçalanması adına mutlaka gün içerisinde bol su tüketilmesi gerekmektedir.

Ayrıca tereyağı, et, zeytinyağı ve balık ile beraber fındık veya kuruyemişte düzenli olarak tüketilmelidir. Yüksek yağ oranına sahip peynir ve krema çeşitleri de diyet içerisinde yer alabilir. Avokado yağı ve Hindistan cevizi yağı da isteğe bağlı olarak listede kendisine yer bulabilmektedir. Farklı sebzeler, düşük karbonhidrata sahip pek çok bitki ve baharatlar yine kullanılabilir.

Ketojenik diyet türleri hangileridir?

Amaca bağlı olarak ve kişinin vücut kitle indeksi ve bünyesine göre ele alınacak birbirinden farklı ketojenik diyet türleri bulunmaktadır.

- Standart ketojenik diyet türü düşük karbonhidrat, orta protein ve yüksek yağ oranı içeren diyettir,

- Döngüsel ketojenik diyet içerisinde ise 2 gün yüksek oranda karbonhidrat alımının ardından, 5 gün boyunca ketojenik durum içerisine girilir,

- Hedefli ketojenik diyet ise yapılan egzersize göre gerçekleştirilen yöntemdir. Egzersizin yoğunluğuna bağlı olarak belli oranlarda karbonhidrat alımı gerçekleşir,

- Yüksek proteinli diyet ise adından da anlaşılacağı üzere önemli oranda protein içeren yöntemdir,

Ketojenik diyet menü örneği

1 haftalık ketojenik diyet programı dahilinde düzenli uygulandığı zaman, ciddi oranda kilo kaybı sağlıklı biçimde gerçekleştirilebilir. Tabii bunun için her gün ayrı şekilde diyete sadık kalınmalıdır.

Pazartesi;

Kahvaltı: Pastırmalı pide, kavurmalı yumurta ile domates,

Öğle yemeği: Sızma zeytinyağı ile hazırlanmış peynirli tavuk salatası,

Akşam yemeği: Tereyağında pişirilmiş özel somon,

Salı;

Kahvaltı: Domates ile beraber özel omlet,

Öğle yemeği: Fındık ezmesi, kakao tozu ve badem sütü,

Akşam yemeği: Sebze eşliğinde köfte ve kaşar peyniri,

Çarşamba;

Kahvaltı: Özel keto milkshake,

Öğle yemeği: Avokado ve zeytinyağı ile karıştırılmış özel karides salatası,

Akşam yemeği: Parmesan peynire sahip brokolili salata ile pastırma,

Perşembe;

Kahvaltı; Baharatlı omlet, avokado, biber ve özel sos,

Öğle yemeği: Bir avuç fındık,

Akşam yemeği: Krem peynirli tavuk ve sebzeli pesto,

Cuma;

Kahvaltı: Şekersiz yoğurt ve fıstık ezmesi,

Öğle yemeği: Hindistan cevizi yağı üzerinde hazırlanmış özel sebzeli dana bonfile,

Akşam yemeği: Pastırma, peynir ve yumurta eşliğinde düşük miktarda burger,

Bu uygulamalar ele alınmak suretiyle yapılan tekrar üzerinden, kısa süre içerisinde istenilen kilo kaybı yaşanabilir. Ayrıca sağlıklı şekilde önemli oranda besin kaynakları alma şansı da elde edilebilmektedir.

Keto diyeti ile zayıflamak mümkün mü?

Doğru şekilde ele alındığı zaman keto diyeti ile zayıflamak oldukça kolay. Yani bunun mümkün olduğu söylenebilir. Üstelik sadece kilo vermekle kalınmıyor. Bazı hastalıklara yol açabilecek risk faktörlerini minimum seviyeye indirme şansı elde edilebilmektedir. Yapılan egzersiz ile beraber sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak mümkün.

Özellikle yapılan araştırmalar düşük yağlı diyetlere göre keto diyetinin çok daha etkili olduğunu göstermiş durumda. Sıralı şekilde gün gün takip edilmek suretiyle, gerekli besin kaynakları alınarak kolaylıkla kilo verilebilir. Ayrıca keto diyetinin diyabet konusunda da önemli oranda sağlık getirdiği biliniyor. Tabii bu diyete girmeden önce mutlaka doktor tavsiyesi alınmalıdır.



