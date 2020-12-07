Kestutis Kemzura: İkinci yarıdaki performansımızdan memnunum

Kemzura, yaptığı açıklamada Anadolu Efes’i tebrik ederek, rakiplerini yenebilecek konuma geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Dünkü karşılaşmada ikinci yarıda iyi oynadıklarını bildiren Kemzura, şunları kaydetti:

"İlk olarak savunmada daha agresif oynadık. Geriden gelip maçı yakalamayı başardık ama sonunu getiremedik. Mola sonrası Doğuş’tan üçlük geldi. Anadolu Efes bizden daha tecrübeli bir takım, bizden daha iyi oynamayı başardılar. Ancak genel olarak özellikle ikinci yarıdaki performansımızdan memnunum. Tabii ki ilk yarı biraz yumuşak kaldık ama ikinci yarı daha agresif oynadık. Ayrıca genç oyuncumuz Boran Güler çok iyi performans gösterdi. Böyle çalışmaya devam ederse çok daha başarılı bir oyuncu olacağına inanıyorum."

Ligde 11. maçında 6. yenilgisini alan Aliağa Petkimspor, 13 Aralık Pazar günü deplasmanda TOFAŞ’la karşılaşacak.

AA