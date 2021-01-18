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Kerim ile kardeşi Elias Frei, FC Emmen'e transfer oldu

Hollanda ekibi FC Emmen, Kerim Frei ile birlikte kardeşi Elias Frei'ı kadrosuna kattı. Başakşehir'den ayrılan Kerim Frei'ın ardından 20 yaşındaki Elias Frei da kendisini Emmen takımına bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı

18 Ocak 2021, Pazartesi 18:35 Son Güncelleme:
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Kerim ile kardeşi Elias Frei, FC Emmen'e transfer oldu

Hollanda ekibi FC Emmen, Kerim Frei ile birlikte kardeşi Elias Frei'ı kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir'den ayrılan 27 yaşındaki futbolcu Kerim Frei'ın yeni adresi belli oldu. Hollanda ekibi FC Emmen, Kerim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. FC Emmen ayrıca Kerim'in 20 yaşındaki kardeşi Elias Frei'ı da kadrosuna dahil etti. Hollanda temsilcisi, Elias ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İHA

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