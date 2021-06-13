Süper Lig 'de geçen sezonu orta sıralarda bitiren ve transfer hız veren Fatih Karagümrük daha önce bir çok takımda forma giyen Milli oyuncu Kerim Frei anlaştığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından açıklanan transferin ardından Kerim Frei kariyeri hakkında bilgiler verildi. Son olarak, "İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Kerim Frei’a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşadı

Kerim Frei, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Başakşehir formaları altında mücadele etmiş ve 3 kez şampiyonluk yaşamıştı. 1993 doğumlu oyuncu Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 3 lig maçında oynayıp sezonu M. Haifa'da tamamlamıştı. Kerim Frei geçen sezonu da Hollanda'nın Emmen takımında tamamladı.