Kerim Avcı'dan Altay'a veda

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da Kerim Avcı siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı. Gaziantep FK'dan kiralanan Kerim Avcı, yeni sezonda takımda olmayacağını duyurdu.

26 Temmuz 2020, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Kerim Avcı'dan Altay'a veda

Devre arasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan kiralanan gurbetçi orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına veda mesajı yollayarak yeni sezonda İzmir ekibinde olmayacağını duyurdu. 

Altay formasıyla 15 karşılaşmada görev alan Kerim, 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Siyah-beyazlıların Yılport Samunspor'dan kiraladığı sağ bek Erhan Kartal ile İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı'nın 2020-21 sezonunda yeniden Altay'da forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

DHA

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