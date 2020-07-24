Milli güreşçi Kerem Kamal, 2021’deki Tokyo Olimpiyat Oyunları’na “vize” alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerde 3 dünya şampiyonluğu ve büyüklerde Avrupa ikinciliği bulunan Kerem Kamal, olimpiyatlarda da madalya almak istiyor. Pandemi sonrası normalleşme sürecine girilmesiyle Güreş Milli Takımı ile Bolu Aladağ’da kampa giren Kerem Kamal, günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

‘Olimpiyat farklı bir duygu’

Kondisyon ve kuvvet çalışması yapan Kerem Kamal, antrenmanlarını aksatmayarak salgın sonrası düzenlenecek organizasyonlara hazırlanıyor. 21 yaşındaki Milli güreşçi, olimpiyatların kendisi için farklı platform olduğuna işaret ederek, “Dünya arenalarına çıktığımdan beri olimpiyat benim için her zaman çok farklı bir duygu oldu. Olimpiyat her sporcunun hayalidir. İnşallah olimpiyat vizesini alıp hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Orada da madalya alıp hem ülkemi hem de kendimi ve ailemi gururlandırmak istiyorum.” ifadelerini kullandı