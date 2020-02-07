Kerem Kamal, Rıza Kayaalp’in izinden gidiyor

Milli güreşçi Kerem Kamal, İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak idol olarak gördüğü Rıza Kayaalp’in izinden gitmek istediğini söyledi. Grekoromen stilde, gençlerde Dünya şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki genç yetenek Kerem Kamal, 10-16 Şubat’ta gerçekleştirilecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda geçen sene ulaşamadığı şampiyonluğu elde etmek istediğini dile getirdi.

‘O büyük bir şampiyon’

Geçen sene Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 60 kiloda bronz madalya aldığını hatırlatan 21 yaşındaki güreşçi, 10. kez Avrupa şampiyonluğu için 130 kiloda mücadele edecek Rıza Kayaalp’i örnek aldığını anlatarak, şöyle konuştu: “Rıza (Kayaalp) ağabey ilk, benim yaşımda Avrupa şampiyonu oldu. Rıza ağabey büyük bir şampiyon. Herkes onun gibi olmak ister. Nasip olursa Rıza ağabeyi geçeriz. İnşallah, biz de onun gibi ülkemizi birçok kez gururlandırmak istiyoruz.”