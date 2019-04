Kerem Kamal: Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum

Kendinden yaşça büyük rakipleri arasında 60 kilogram grekoromen stilde madalyayı boynuna takan Kerem, öncelikli hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak olduğunu belirtti. 5 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak imkansızlıklar içinde büyüyen, güreşte okul seçmelerinde tesadüfen keşfedildikten sonra başarılarıyla kolu felçli annesi ve zihinsel engelli küçük kız kardeşinin de umudu olan Kerem, başarılarına bir yenisini ekledi. Büyüklerde mindere çıktığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan genç sporcu gelecekte adını efsaneler arasına yazdırmak istediğini söyledi.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Kerem, "Daha önce büyükler turnuvasında güreşmemiştim. İlk kez büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım. Şampiyona öncesi heyecanlıydım. 'Yapabilir miyim' diye düşünüyordum. Çünkü Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerim hem yaşça bende biraz büyüklerdi hem de benden tecrübelilerdi. Onlara göre biraz daha gencim. Nasip oldu yarı finale çıktım. Yarı finalde şanssız bir şekilde yenildim ve üçüncü oldum. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Hala videoyu izleyip finali kaçırdığım için kendime kızıyorum. Ben artık büyükler seviyesine geldiğimi düşünüyorum. Kendimde o özgüven var. Bundan sonraki müsabakalarda daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

"OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"

Aldığı madalya ile hedefi olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na bir adım daha yaklaştığını belirten Kerem Kemal, "Olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayalidir. Ben 2016 yılından beri katıldığım her müsabaka öncesi ve sonrası bunu söylüyorum. Benim hedefim olimpiyatlara katılmak. Yapılan her turnuvada, Dünya ve Avrupa müsabakalarında en iyi sonuçları alıp en güçlü ve tecrübeli şekilde Tokyo'ya gidip hatasız şekilde güreşerek Olimpiyat Şampiyonu olmak istiyorum. Hedefime ulaşmak için de ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Manisa'da bir efsane olmak istiyorum. Bu süreçte bize yardımcı olan Pendik Güreş ihtisas Kulübü Başkanı İrfan Mert, hocalarımız ve benim buralara gelmemde büyük katkısı olan Süleyman Güngör hocam bana çok destek oluyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Elde ettiğim bronz madalyayı kendilerine armağan ediyorum" diye konuştu.

DHA