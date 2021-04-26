Kerem Kamal Avrupa ikincisi

Polonya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası dün grekoromen stil müsabakalarıyla tamamlandı. 60 kiloda finale çıkan Kerem Kamal tüm çabalarına rağmen gümüşle yetindi... 2019'da bronz ve 2020'de gümüş madalya elde eden Kerem Kamal yine Avrupa 2.'si oldu.

Olimpiyatta ülkemizi temsil edecek 21 yaşındaki Kamal, finalde dünya ve Avrupa şampiyonu Rus Sergey Emelin'le karşılaştı. Kamal'a bir pozisyonda orta hakem tarafından 4 puan verildi ve 5-0'lık üstünlük sağladı. Ancak Rus tarafı itiraz etti. İtiraz sonrası masa hakemleri 4 puanı tekrar geri aldı: 1-0. Hakem uyarısı sonrası durum eşitlendi. Ve yerde devam edilen oyunda rakibine 2 puan kaptıran Kamal 3-1 geriye düştü. Kalan sürede de sayı alamayan milli güreşçimiz minderden 4-1 mağlup ayrıldı.

Murat Fırat'tan bronz

67 kiloda Murat Fırat, üçüncülük maçında İtalyan rakibi Zaur Kabaloev ’i 3-1 yenerek Avrupa 3.'sü oldu. Türkiye böylece şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla kapattı.