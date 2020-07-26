Takımın tecrübeli oyuncularından Kerem Can Akyüz "Dün öyle bir olay yaşadık ki takım içinde....Bu kadar büyük bir kulübün alçakça bir hareketle sabote edilmesine inanamıyorum. Takım arkadaşımızın kendini düşünerek bizi yalnız bırakması çok acı." Bursaspor amatöre düşer ama yine de çıkar. Ben Bursaya gelmeden Bursaspor'un bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum." dedi.

Başarılı savunmacı Anıl Kararer de maç değerlendirmesinde bu olaya değinerek "Futbol hayatımda ilk defa bir olay yaşadım. Takım arkadaşımın oynamadığı için dün gece 00:30'da kampı terk etti. Bu bize yapılmış bir ihanettir." şeklinde konuştu.

Özer Hurmacı'dan Instagram cevabı...

Sert eleştirilere maruz kalan Özer Hurmacı ise, Instagram hesabının hikaye bölümünden cevap verdi. Tecrübeli oyuncu, Günahlarınızı benden çıkarın şimdilik. İsmimi telaffuz edip beni günah keçisi ilan etmeye çalışan herkese karşı hukuki haklarımı savunacağım." dedi.