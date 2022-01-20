Kerem Can Akyüz, Kocaelispor’da

Kocaelispor, Gençlerbirliği’nin tecrübeli oyuncusu Kerem Can Akyüz’ü kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun 1.5 yıllığına Kocaelispor kadrosuna dahil edildiği bildirildi.

Sol bek mevkiinde forma giyen Kerem Can Akyüz, futbola Karşıyaka’da başladı. Kariyerinde Adana Demirspor, Bursaspor , Samsunspor gibi pek çok farklı kulüpte ter döken deneyimli futbolcu, son olarak sezon başından beri Gençlerbirliği’nde oynuyordu. Kırmızı-siyahlılarla tamamı 11 olmak üzere 19 maçta forma şansı bulan Akyüz, sezonun geri kalanında Kocaelispor için mücadele edecek.

KOCAELİ (İHA)