Bucaspor altyapısından yetişen ve 2017-2018 sezonunun devre arası transfer döneminde Göztepe'ye transfer olan 19 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin, Göztepe'den ayrıldığını açıkladı. Merkez orta saha bölgesinde görev yapan genç oyuncu, 2,5 sezonda sarı-kırmızılı kulüpte fazla forma şansı bulamadı. Göztepe A takımında toplamda 7 maça çıkan genç oyuncu, Göztepe U19 takımında ise 8 müsabakada görev aldı.

Atakan Kesgin'den veda mesajı

Kerem Atakan Kesgin, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kesgin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Türkiye'nin en değerli spor kulüplerinden biri olan Göztepe'ye veda ediyorum. Tarihi, başarıları, eşsiz taraftarı ve kulüp yapılanmasıyla Türkiye'ye örnek olan Göztepe ile yollarımız burada ayrılıyor. Bu zor kararı kariyer planlamam doğrultusunda alıyorum. Başta bana güvenen ve Göztepe gibi büyük bir takımın formasını layık gören başkanımız Mehmet Sepil'e teşekkür ederim. Birlikte çalıştığımız teknik direktörlere, tüm futbolcu arkadaşlarıma, kulüpte görev yapan ve her konuda yardımımıza koşan kulüp çalışanlarına her şey için teşekkür ederim. Ve tabii ki nerede olursak olalım bizi coşkuyla destekleyen Göztepe'nin muhteşem taraftarı, sizi asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz başarıları kutlayacağımız günler diliyorum. İzmir ve Göztepe'nin yeri bende hep özel kalacak. Hoşça kalın."