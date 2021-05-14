Geçtiğimiz sezon 24Erzincanspor formasıyla Misli.com 3. Lig'de büyük bir çıkış yakalayan ve sergilediği performansla Galatasaray'ın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Galatasaray'da bulduğu şansları iyi değerlendiren ve Fatih Terim'in bankoları arasına giren Kerem, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 öncesi kamp kadrosuna davet edildi.

İlk kez A Milli Takım'da forma giyecek olan Kerem, geçen sezondan bu yana çok büyük bir çıkış yakaladığını ifade etti, ''İnşallah orada hem ülkemi hem ailemi güzel bir şekilde temsil ederim.'' diye konuştu.

Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlandıklarını da vurgulayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Çok heyecanlıyız ama aynı zamanda maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Hocamızla güzel konuştu bizimle. Maça iyi motive etti. Güzel de çalışıyoruz. Yarın kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağız. İnşallah şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz.'' şeklinde konuştu.







