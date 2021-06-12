Kerem Aktürkoğlu şoku! Fransız kulübü scoutları hayal kırıklığı yaşadı
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda bulunan Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye gelen Fransız kulübü scoutları, genç yıldızın 23 kişilik kadrosunda yer almaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadılar.
Galatasaray ’da sergilediği performansla A Milli Takım ’ın EURO 2020 kadrosunda kendisine yer bulan ve uzun süredir Fransız kulüpleri tarafından takip edilen Kerem Aktürkoğlu’nun dün misafirleri vardı.
Hürriyet'in haberine göre; Lyon ve Marsilya dünkü açılış maçına özel scoutlarını gönderseler de Kerem’i izleme şansı bulamadılar. Kurallar gereği 25 kişilik kadro 23’e inerken; Kerem, Abdülkadir ve Rıdvan’la birlikte İtalya maçında tribüne çıkmak durumunda kaldı.
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4 GÜN DAHA BEKLEYECEKLER
Fransız scoutlar Roma'da açılış maçından üzgün ayrılırken, Kerem Aktürkoğlu'nu canlı izlemek için bir sonraki Galler maçını beklemeye koyuldular.
MARSİLYA VE 10 MİLYON EUROLUK İDDİA
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çeken genç oyuncunun EURO 2020 performansı da transfer için belirleyici olacak.
Fransızların Kerem için 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia ediliyor.