Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Şampiyonluk yolunda bu tip galibiyetlerin önemine dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, “Sabah çok kötü bir haberle uyandık. Şehitlerimiz var. Hepimizin başı sağ olsun. Onların haberiyle çok üzüldük.Çok zor bir mücadele oldu. Hava şartları ve zemin çok ağırdı. İki takım da sahada istediği şeyleri gerçekleştiremedi. Bu tip maçlarda mücadele çok önemli. İki takım da çok iyi mücadele etti. Bu tip maçlardaki galibiyetlerin önemi sezon sonunda daha çok belli oluyor. Şampiyonluk olacaksa bu tür galibiyetler çok önemli. Bizim için çok iyi oldu. Taraftarlarımıza armağan olsun.” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşları sayesinde adaptasyon sürecini hızlı şekilde atlattığını ifade eden genç oyuncu, “Fatih hocamız beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayacağımı düşünüyordum. Oynadıkça, süre aldıkça, antrenmanlarda sürekli kendimi geliştirmek istiyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım da buna çok katkı sağladı. Hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Geldiğim ilk günden itibaren bana çok sıcak davrandılar. Uyum sürecimin daha kısa sürmesini sağladılar.” diyerek sözlerini noktaladı.







