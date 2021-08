Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek Play-Off turuna yükseldi. 1 gol, 2 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Talihsiz bir gol yemelerine rağmen ilk yarı ve ikinci yarıda baskılı bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Kerem, “Maça baskılı başladık. İstediğimiz oyunu ilk yarıda sergiledik. Golü de bulduk; ama talihsiz bir gol yedik. İkinci yarı hocamızın verdiği taktiklerle, ilk yarıda olduğu gibi baskılı başladık. Galatasaray'ın zorlu kulvarlarda hedefi her zaman galibiyettir. Sonuç olarak güzel bir skorla evimize dönüyoruz.” ifadelerini kullandı.





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından maçın yıldızı Kerem Aktürkoğlu hakkında, "Kerem ile ilgili gerek teknik olarak, gerek atletizm olarak programımız var. Özel çalışmaları da var. Anlatılanları dinliyor, o önemli. İkinci yarı ve ilk yarı baya farklı. İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Muhakkak hatası olacak, inişli-çıkışlı olacak. Genç oyuncularda bu oluyor ama ben ona güveniyorum. Kerem, her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor. Bizi de çok sevindiriyor. Bunları hazmedebilecek bir genç. Onun için onu seviyoruz, kolluyoruz. Daha da iyi olacak. Oyuna her an ağırlığını koyabilen, pas oyununu iyi oynayan bir Kerem çok daha fark oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.