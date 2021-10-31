Galatasaray , Süper Lig 'in 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan ve 90 dakikayı değerlendiren Galatasaray'ın 23 yaşındaki hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, istedikleri skoru aldıklarını ifade etti, şu ifadeleri kullandı:

'İstediğimiz skoru aldık'

''Geçen hafta Beşiktaş maçında son dakikada kaçan penaltı vardı. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Hafta içinde hocamızla toplantılar yaparak, bu maçın önemini konuşarak o maçı telafi etmek istiyorduk. Rakiplerimiz de dün kaybetti. Onun heyecanıyla maça başladık. İlk yarı biraz tutuk başladık, istediklerimizi pek sahaya yansıtamadık. Ancak hocamızın taktikleri ve konuşmalarımızla birlikte ikinci yarıya daha coşkulu çıktık. İstediğimiz skoru aldık.''

Kerem Aktürkoğlu, “Galatasaray’ın değişilmez oyuncularından biri oldun, bu kadarını hayal etmiş miydin?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Galatasaray'a gelirken hayallerim, hedeflerim vardı. Ne kadar kısa sürede hedeflerime ulaşabilirim diye ailemle ve arkadaşlarımla hep konuşuyordum. Fatih hocanın bana yaklaşımı çok önemliydi. Benimle ilgili çok güzel düşünceleri vardı. Galatasaray ve Fatih hocayla bu çıkışı, bu yükselişi daha çabuk elde edebilirim diye düşünmüştüm. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Çok güzel bir ilerleme gidiyor benim için. Tabii ki eksiklerim var, onların da üzerinden gidiyorum. İnşallah hem takımım için hem de kendim için her şey çok güzel olur.”







