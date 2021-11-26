Kerem Aktürkoğlu Galatasaray - Marsilya maçında farkt yarattı

Her geçen gün futbolunun üstüne koyan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ligde, Avrupa'da ve milli takımda hem goller atıp hem de attıran 23 yaşındaki futbolcu, Marsilya maçında 3 puanın mimarlarından biri olmayı başardı.

Genç sol kanat oyuncusu, sahada olduğu süre içerisinde Fransız ekibinin savunma oyuncularını bir hayli zorladı. Marsilyalı oyuncular, Kerem'i savunmaya çalışırken adeta nefes alamadı. Yıldız oyuncu, güzel futbolunu bir de asistle süsledi.

Kerem, 64'te Feghouli'nin attığı golün pasını veren isim oldu. Kerem, 82'de oyundan alındı. Bu arada dün gece Nef Stadyumu'nda birçok takımın, Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiği bilgisine ulaşıldı.