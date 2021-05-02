Kerem Aktürkoğlu: Beşiktaş derbisini kazanmak istiyoruz!

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray'ın genç hücumcusu Kerem Aktürkoğlu, güzel mücadele ettiklerini ve galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Beşiktaş derbisinin önemine de değinen Kerem, şu ifadeleri kullandı:

''Çok zor bir maçtı. Çok sıcaktı, çok nem vardı. Maçın başından sonuna kadar topun hakimiyeti bizdeydi. İyi de futbol oynadığımızı düşünüyorum. Önümüzde 3 maç kaldı. Her maçı final olarak görüyoruz. Haftaya bir derbi var. Çok daha farklı bir havası oluyor. Haftaya ciddi bir maç olacak. O maçın hazırlığı biraz daha farklı olabilir. Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz.''



