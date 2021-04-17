Kerem Aktürkoğlu: Benim için duygu dolu bir maç oldu

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 3-1 mağlup etti. Takımını galibiyete taşıyan genç oyuncu, maç sonunda yaptığı açıklamada kendisi adına duygu dolu bir karşılaşma olduğunu belirtti.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu açıklamaları:

"Gerçekten benim için çok duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük ama takımca iyi reaksiyon gösterdik. Elbette bireysel performans, her oyuncuyu mutlu ediyor ama bizim kazanmamız gerekiyordu. Önemli olan galibiyet almamızdı. Bir de güzel futbol oynayarak galibiyet almamız çok daha güzel oldu bizim için"

"Ben de bugün 3 gol attım. Benim için güzel geçti maç. İnşallah her maçı böyle kazanarak devam edersek Galatasaray, buralardan hep geri döndü ve yine döneceğini düşünüyoruz. İnşallah böyle devam eder ve sonunda da kazanan biz oluruz"

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"Süper Lig'deki ilk hat-trick oldu benim için. İlk olarak 1 gol atmıştım, 2 gol de atmamıştım. 3 gol çok farklı oldu benim için gerçekten. Maçın topunu hayatım boyunca saklayacağım. Çok anlamlı bir top olacak benim için. İnşallah nicelerine Galatasaray formasıyla devam ederim diye düşünüyorum"

"Her Türk futbolcu için Avrupa'ya gitmek, Avrupa'da ülkesini temsil etmek çok büyük bir hedef, çok büyük bir gurur olur. Benim de elbette hayallerimde Avrupa'da futbol oynayabilmek var ama öncelikli hedefim Galatasaray'da uzun yıllar forma giymek. Güzel şeyler başarıp şampiyonluklar yaşayıp sonrasında neden olmasın diyelim"