Afganistan Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Keramuddin Karim ve beraberindeki birkaç yönetici hakkında kadın futbolculara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla FIFA tarafından soruşturma başlatılmıştı. Dünya futbolunun patronu, 2013 ile 2018 yılları arasında en az beş kadın futbolcuyu taciz etmekle suçlanan Karim'in cezasını dün resmen açıkladı.

FIFA Etik Komitesi Yargı Dairesinden yapılan yazılı açıklamada 57 yaşındaki Karim'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden ömür boyu men edildiği ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Karim, geçtiğimiz Aralık ayında beraberindeki beş federasyon yöneticisiyle birlikte Afganistan Başsavcılığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler