Kepez’in sultanları moral depoladı

Kepez Belediyespor Voleybol A takımı karşılaşmalar öncesi moral depoladı. Antalya Kepez Macera Ormanı’nda gerçekleştirilen kahvaltıda keyifli vakit geçiren sporcular, kahvaltı sonrası ata binmenin heyecanını da yaşadılar. Bu sezon A takımında yer alan sporcuların birçoğu alt yapıdan yetişerek A takımına yükselmiş isimlerden oluşuyor. Yoğun bir antrenman programıyla sezona hazırlanan Kepez’in Sultanları, sezonda emeklerinin meyvesini alacaklarını ve sezonu üst sırada bitireceklerini belirterek, karşılaşmalara hazır olduklarını söylediler.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, genç ve dinamik voleybol A takımımızın bu sezon çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Birbirlerini tanımaları sayesinde iyi bir iletişim kuruyorlar. Bunu maçlarda avantaja dönüştüreceklerine de eminim. Kepezin Sultanlarına sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

İHA