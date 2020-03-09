ANTALYA, (DHA) - KEPEZ Belediyespor Kulübü alt yapısında yetişen 36 kilogramda Elif Atakan ve 62 kilogramda Çisem Önder, Okullar Arası Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri, Tokat'ta gerçekleştirilen ve 270 sporcunun katıldığı Okullar Arası Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasından 2 bronz madalya ile döndü. Kepez Belediyespor Kulübü alt yapısında yetişen 36 kilogramda Elif Atakan ve 62 kilogramda Çisem Önder Türkiye 3'üncüsü oldu.

Tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını dile getiren Çisem Önder, “Hedefim Türkiye birincisi olmak. Bizleri her alanda yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'ye ve Kepez Belediyespor Kulübü Başkanımız Hakan Çatal ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. 62 Kilogramda Türkiye 3'üncüsü olan Elif Atakan da “Kepezimizi ve Antalya'mızı en iyi şekilde temsil ettik. Hedefimiz Türkiye Birinciliği. Bizleri destekleyen başkanlarımıza ve kulübümüze teşekkürler" diye konuştu.

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