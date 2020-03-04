Kepez'de galibiyet sevinci

Kepez'de galibiyet sevinci

04 Mart 2020, Çarşamba 02:00 Son Güncelleme:
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Kepez'de galibiyet sevinci

 

ANTALYA (DHA) - KEPEZ Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, karşılaştığı Akdeniz Bilgi Midi D takımını 3-0 yendi.

Fatih Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, üstün bir performans sergiledi. Zorlu geçen müsabakada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, rakibi Akdeniz Bilgi Midi D takımını yenerek, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Kepez Belediyespor Kulübü Alt Yapı Antrenörü Emrah Soysal, centilmence bir mücadele olduğunu söyledi.

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