ANTALYA, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 7'nci grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, yeni sezon ilk maçını Manavgat Belediyespor ile yapacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 7'nci grupta Kepez Belediyespor, ilk karşılaşmasını 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Manavgat Belediyespor ile yapacak. Kepez Belediyespor, yeni sezonun ilk maçı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Şakir Filiz, Manavgat Belediyespor ile yapılacak bu ilk mücadeleden galibiyet ile dönmek istediklerini söyledi. Karşılaşma 22 Eylül Pazar saat 15.00'de Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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